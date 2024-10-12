Бивол и Бетербиев провели бой: кто победил в главном поединке года

Главный бой, которого ждали все профессионалы, прошел в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. MAXIM не спал со всеми россиянами и рассказывает, кто победил — Дмитрий Бивол или Артур Бетербиев.
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