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Эксперт о топливном кризисе: работа Минэнерго выполнена на отлично, но текущие события уже вне его компетенции

Эксперт о топливном кризисе: работа Минэнерго выполнена на отлично, но текущие события уже вне его компетенции

Ситуация на топливном рынке России на начало недели характеризуется локальными перебоями с бензином в ряде регионов и ручным управлением со стороны властей.

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