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Царьград

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Из Китая на орбиту за 64 миллиона рублей: что входит в самый дорогой тур

Из Китая на орбиту за 64 миллиона рублей: что входит в самый дорогой тур

Китайская фирма отправляет туристов в космос за 64 миллиона дней. Рассказываем, что входит в тур.Отправиться на орбиту и провести полтора часа в невесомости за 64 миллиона рублей – такую услугу предлагает китайская турфирма.

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