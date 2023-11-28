В Приморском крае обсудили перспективы принятия регионального закона о торговой деятельности

Необходимость принятия регионального закона о регулировании торговой деятельности на территории Приморского края стала ключевой темой, которую на площадке бизнес-омбудсмена Приморского края обсудили совместно с региональными Минпромторгом и Минсельхозом.
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