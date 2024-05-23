Перевыпустить действующую электронную подпись возможно удаленно

При направлении налоговой отчетности в электронном виде руководители юридических лиц, лица, имеющие право действовать без доверенности согласно ЕГРЮЛ, а также индивидуальные предприниматели используют усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП), полученную в Удостоверяющем центре ФНС России или у его доверенных лиц.