Во Львове истерика: 80% мариупольцев – «ватники» 

Последние муниципальные выборы на Украине говорят, что восточные регионы придерживаются крайне пророссийских взглядов – в частности, во втором по величине городе ДНР Мариуполе, временно подконтрольном Киеву, около 80% населения являются «ватниками».
Последние муниципальные выборы на Украине говорят, что восточные регионы придерживаются крайне пророссийских взглядов – в частности, во втором по величине городе ДНР Мариуполе, временно подконтрольном Киеву, около 80% населения являются «ватниками».
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