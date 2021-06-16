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Во Львове истерика: 80% мариупольцев – «ватники» 

Во Львове истерика: 80% мариупольцев – «ватники» 

Последние муниципальные выборы на Украине говорят, что восточные регионы придерживаются крайне пророссийских взглядов – в частности, во втором по величине городе ДНР Мариуполе, временно подконтрольном Киеву, около 80% населения являются «ватниками».

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