175 млрд и 2,5 года: Трамп и его Golden Dome готовы бить новые рекорды

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет REUTERS/Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет 20 мая в Белом доме раскрыли новые детали своей амбициозной, супердорогой и крайне противоречивой инициативы по строительству комплексной архитектуры ПВО-ПРО Golden Dome ("Золотой купол").