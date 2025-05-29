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Петербургский дневник

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Суд обязал автосалон в Петербурге вернуть покупателю более 600 тысяч рублей

Суд обязал автосалон в Петербурге вернуть покупателю более 600 тысяч рублей

Клиент был вынужден оформить опционный договор на дополнительные платные услуги Петербургский автодилер ООО «Кар Профи Ассистанс» по решению суда выплатит покупателю более 600 тысяч рублей за незаконно навязанные услуги.

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