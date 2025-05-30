Илон Маск объяснил уход из правительства США: "Оказался в затруднительном положении"

Илон Маск, американский бизнесмен и глава SpaceX, выразил свою неудовлетворённость работой с правительством США, заявив о планах покинуть государственную должность в ближайшую пятницу, несмотря на поддержку политики Дональда Трампа.
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