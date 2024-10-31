Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков умер в возрасте 87 лет

В возрасте 87 лет скончался белорусский поэт и композитор, автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Об этом 31 октября сообщило БелТА, ссылаясь на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии