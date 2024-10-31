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Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков умер в возрасте 87 лет

Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков умер в возрасте 87 лет

В возрасте 87 лет скончался белорусский поэт и композитор, автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков. Об этом 31 октября сообщило БелТА, ссылаясь на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

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