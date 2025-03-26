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"Любить Орду и оскорблять русских": Муфтий-отщепенец готовит бегство на Запад? Всё объяснили странные командировки

"Любить Орду и оскорблять русских": Муфтий-отщепенец готовит бегство на Запад? Всё объяснили странные командировки

Царьград Коллаж Царьграда Муфтий Дамир Мухетдинов, один из руководителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России, за последние месяцы стал без преувеличения самым известным представителем этой специфической организации.

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Комментарии
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св
спивак виктор
сей ишак в сша на каком языке будешь блеять?на своем-нет на аглицком западло там же штаты со своими законами и как ?
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6 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Нах такое чмо гнать.
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Где та   ОРДА?... А РОССИЯ - ВОТ ОНА!!!..... ЕСТЬ!!... И БУДЕТ ВСЕГДА!!
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2 час.
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