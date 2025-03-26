"Любить Орду и оскорблять русских": Муфтий-отщепенец готовит бегство на Запад? Всё объяснили странные командировки

Царьград Коллаж Царьграда Муфтий Дамир Мухетдинов, один из руководителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России, за последние месяцы стал без преувеличения самым известным представителем этой специфической организации.
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