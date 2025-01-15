Эколог объяснил, как нужно поступить с елкой после праздников

Ее не стоит выбрасывать Как правильно утилизировать засохшее новогоднее дерево, рассказал радио Sputnik эколог, ученый секретарь Круглого стола российских ученых-экспертов в области утилизации отходов Илья Рыбальченко.
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