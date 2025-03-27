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Нефть растет в цене на фоне риска сокращения предложения

Нефть растет в цене на фоне риска сокращения предложения

Нефть растет в цене на фоне риска сокращения предложения Татьяна АрестоваТорги 27 марта показывали небольшой рост цен на нефть на фоне опасений по поводу ужесточения глобального предложения после угроз США ввести тарифы для покупателей венесуэльской нефти и ранее введенных санкций в отношении покупателей иранского сырья.

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