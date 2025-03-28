Овечкин о голевом чутье: иногда нужно просто разбудить себя

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, как он сохраняет голевое чутье, заявив, что иногда нужно просто разбудить себя, передает пресс-служба команды.