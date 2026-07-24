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Царьград

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500 семей в Нижнем Новгороде трое суток без света

500 семей в Нижнем Новгороде трое суток без света

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода жители садоводческого некоммерческого товарищества №5 «Газ» на протяжении трех суток остаются без электроснабжения из-за аварии на линиях.

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