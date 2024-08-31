Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Villi sherbak
    А какую он родину ввиду имеет. Если Израиль то это государство сделало за время своего существования столь разворотов...Макаревич* заявил...
  • михаил соколов
    Он не сломался он всегда был таким, просто гниль вылезла на ружу.Макаревич* заявил...
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    Да этот альянс и за проебалтов воевать не будет....эти клопы еще на что-то надеются....Лавров сообщил о ...

Состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжёлое

Состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжёлое

Белгородские медики оценивают состояние 11 пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ как тяжёлое, за жизнь двоих из них борются врачи, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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