Состояние 11 пострадавших при обстреле Белгорода оценивается как тяжёлое

Белгородские медики оценивают состояние 11 пострадавших при обстреле города со стороны ВСУ как тяжёлое, за жизнь двоих из них борются врачи, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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