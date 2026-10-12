"Эффектный скам". Ольга Карпуть раскритиковала модные бренды за цены на их новые коллекции

Глава концепт-стора KM20, 43-летняя Ольга Карпуть, высказалась о ценах на одежду люксовых брендов после того, как узнала сколько стоят вещи из новой коллекции Matières Fécales.
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