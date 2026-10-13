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Царьград

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Экоактивист оспорил в суде застройку набережной в Краснодаре

Экоактивист оспорил в суде застройку набережной в Краснодаре

Краснодарский краевой суд по ходатайству прокуратуры запросил у городской думы и администрации Краснодара документы о границах «зеленой зоны» на Рождественской набережной до ее сокращения, а также документацию по планировке территории между набережной и правым берегом Кубани.

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