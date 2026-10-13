Экоактивист оспорил в суде застройку набережной в Краснодаре

Краснодарский краевой суд по ходатайству прокуратуры запросил у городской думы и администрации Краснодара документы о границах «зеленой зоны» на Рождественской набережной до ее сокращения, а также документацию по планировке территории между набережной и правым берегом Кубани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина снова пож...
- Преподавательницу...
- Каллас заговорила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым