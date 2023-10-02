Пекин заранее знал о «болонской катастрофе», потому не спешил рушить свое образование

Вот почему Поднебесная стала лидером в организации высшей школы Дмитрий Капустин Фото: Xinhua/ Global Look Press История высшего образования в России — это череда бесконечных реформ и контрреформ.
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