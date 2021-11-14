Мировое обозрение

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Россия начала поставки систем ЗРС С-400 Триумф в Индию

Россия начала поставки систем ЗРС С-400 Триумф в Индию

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия начала поставлять Индии зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.

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