Россиянам на 23 февраля вновь подарят носки и трусы

Предметы одежды, аксессуары и средства гигиены стали самыми востребованными подарками ко Дню Защитника Отечества — причем, спрос на эти товары вырос на десятки процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известиям» в онлайн-ретейлере Wildberries.