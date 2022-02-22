ИЗВЕСТИЯ iz

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Россиянам на 23 февраля вновь подарят носки и трусы

Россиянам на 23 февраля вновь подарят носки и трусы

Предметы одежды, аксессуары и средства гигиены стали самыми востребованными подарками ко Дню Защитника Отечества — причем, спрос на эти товары вырос на десятки процентов по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известиям» в онлайн-ретейлере Wildberries.

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