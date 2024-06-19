В Москве создадут ещё четыре логистических центра по программе КРТ

В Москве на территориях бывших промзон в Очаково-Матвеевском, в Восточном Дегунине, Можайском и Рязанском районах создадут ещё четыре логистических центра по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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