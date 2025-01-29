Роберт Шварцман провёл первые тесты с Prema в IndyCar

Prema RacingВ 2025 году в американской серии IndyCar дебютирует итальянская команда Prema Racing. Пилотами коллектива станут российско-израильский гонщик Роберт Шварцман и британец Каллум Илотт, выступающей в ведущей гоночной категории США с 2022 года.