Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Прогноз на 2024 год

Прогноз на 2024 год

Никак. Бегите шаровары менять, дебилыМеня часто обвиняют, что я некий «пропагандист». Но на самом деле я человек без фантазии, и пишу почти исключительно в стиле акына, то есть «что вижу, о том и пою».

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Комментарии
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Александр Денисов
Я тоже так умею: завтра будет Новый год! ИМХО! С наступающим!
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7 час.
алекс кузь
Скорее всего на выборах реально победит грудинин, но врагам легче не станет от того , что силовая команда и главнокомандующий сво останется на своем месте .для полной победы над нацистами. Не будут же  миллиардеры предавать свою страну из за денег пфр рф..
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6 час.
Леонид Попивняк
....и где вы увидели Грудинина в списках кандидатов....????...он уже отработанный материал и никому не интересен.......
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5 час.

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