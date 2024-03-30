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Квартира, дом, дача

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    Дебильная статья &quot;суперумного&quot; автора. Фундамент ни когда не делается из пустого кирпича. Толщина стен здан...Почему в современ...
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Почему в современных кирпичных домах трескаются стены, а в старых царских и советских – никогда?

Почему в современных кирпичных домах трескаются стены, а в старых царских и советских – никогда?

Кирпичный дом – это сооружение в принципе несложное, но требующее про его строительстве соблюдения очень многих правил.

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Комментарии
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Том Веселый
Спасибо. Учтем.
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11 час.
Виталий
Дебильная статья &amp;quot;суперумного&amp;quot; автора. Фундамент ни когда не делается из пустого кирпича. Толщина стен здания делается минимум 2 кирпича (51 см) по теплотехническим показателям. По прочностным достаточно и 1&amp;#39; ряд. Необходимо учесть сейсмичность района (Япония к ним относится). А иначе дом, как минимум, треснет, но скорее - развалится. И ещё. Ширина подошвы фундамента определяется расчётами, учитывая характеристику грунта. Качество материалоя не обсуждается, однозначно некондиция не применяется. А то, что изложил писака, - тупой бред.
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6 час.

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