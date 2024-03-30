Почему в современных кирпичных домах трескаются стены, а в старых царских и советских – никогда?

Виталий

Дебильная статья &quot;суперумного&quot; автора. Фундамент ни когда не делается из пустого кирпича. Толщина стен здания делается минимум 2 кирпича (51 см) по теплотехническим показателям. По прочностным достаточно и 1&#39; ряд. Необходимо учесть сейсмичность района (Япония к ним относится). А иначе дом, как минимум, треснет, но скорее - развалится. И ещё. Ширина подошвы фундамента определяется расчётами, учитывая характеристику грунта. Качество материалоя не обсуждается, однозначно некондиция не применяется. А то, что изложил писака, - тупой бред.