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Названо место, откуда запустили ракеты ATACMS по Севастополю

Стало известно место запуска ракет ATACMS по Севастополю Американские ракеты ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 23 июня Севастополь, запускались из района города Николаев на Украине.

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