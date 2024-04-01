Тамбовский лицеист стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по истории

Ученик 11 класса лицея №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина города Тамбова Антон Балабанов в третий раз за три года стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.
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