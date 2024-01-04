Бойца "Вагнера" приговорили к тюремному сроку в Кыргызстане за участие в СВО

Бывшему участнику ЧВК "Вагнер" вынесли приговор за участие в спецоперации на стороне России.Пять лет лишения свободы — такой приговор вынес суд в Кыргызстане бойцу ЧВК "Вагнер", который принимал участие в СВО, сообщает издание KG24.