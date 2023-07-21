Визит Киссинджера: что делает в КНР гость из прошлого

Секушин Леонид

Какая чушь! Китай оторвался от СССР ещё при Никите, а окончательно в конце 60-х, ещё до "дружбы" с пиндосами! ( Даманский - 69 год)! Да и мы тоже тогда устроили с ними "разрядку", назаключав договоров разных!