БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Визит Киссинджера: что делает в КНР гость из прошлого

Визит Киссинджера: что делает в КНР гость из прошлого

США предпринимают вторую попытку изменить мир? Дмитрий Родионов На фото: бывший госсекретарь США 100-летний Генри Киссинджер и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И (слева направо) во время встречи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Секушин Леонид
Какая чушь! Китай оторвался от  СССР ещё при Никите, а окончательно в конце 60-х, ещё до &quot;дружбы&quot; с пиндосами! ( Даманский - 69 год)! Да и мы тоже тогда  устроили с ними &quot;разрядку&quot;, назаключав  договоров разных!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх