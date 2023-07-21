США предпринимают вторую попытку изменить мир? Дмитрий Родионов На фото: бывший госсекретарь США 100-летний Генри Киссинджер и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И (слева направо) во время встречи.
Визит Киссинджера: что делает в КНР гость из прошлого
Комментарии
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Секушин Леонид
Какая чушь! Китай оторвался от СССР ещё при Никите, а окончательно в конце 60-х, ещё до "дружбы" с пиндосами! ( Даманский - 69 год)! Да и мы тоже тогда устроили с ними "разрядку", назаключав договоров разных!
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