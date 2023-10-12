Неизвестные подожгли релейный шкаф в Калужской области

В Кировском районе Калужской области неизвестные подожгли релейный шкаф, расположенный на одном из железнодорожных перегонов, сообщает 12 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
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