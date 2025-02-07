Борис Пиотровский поделился впечатлениями от школы Федерации бокса Петербурга

Она была признана лучшей в России уже в четвертый раз за последние несколько лет Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что 6 февраля посетил Федерацию бокса города, где наблюдал за тренировками юношеской сборной.
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