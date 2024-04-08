Шестаков: для воспроизводства рыб на Севере необходимо предпринимать усилия

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии