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Хорошие новости: в Госдуме предлагают сокращать рабочий день на час в 30-градусную жару

Хорошие новости: в Госдуме предлагают сокращать рабочий день на час в 30-градусную жару

Законопроект пока находится на стадии первого чтения в Госдуме. Согласно его положениям, руководитель обязан сократить рабочий день по требованию сотрудника, если температура воздуха превышает 30 градусов.

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