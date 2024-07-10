Хорошие новости: в Госдуме предлагают сокращать рабочий день на час в 30-градусную жару

Законопроект пока находится на стадии первого чтения в Госдуме. Согласно его положениям, руководитель обязан сократить рабочий день по требованию сотрудника, если температура воздуха превышает 30 градусов.
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