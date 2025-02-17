Сотрудники транспортной полиции Крыма по горячим следам раскрыли кражу ноутбука

В дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте обратился житель г. Волгограда и сообщил, что в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Симферополь у него похитили сумку, в которой находился ноутбук.
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