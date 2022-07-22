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Суперснайперка, претендующая на звание "самой смертоносной", уже в руках у российских военных. Как она поможет в бою?

Суперснайперка, претендующая на звание "самой смертоносной", уже в руках у российских военных. Как она поможет в бою?

На Украине впервые применили самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С "Сумрак". Эта крупнокалиберная винтовка была разработана в 2012 году частной оружейной компанией для максимально точной стрельбы на большие дальности мощными патронами.

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