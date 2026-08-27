Топилин: СЭЗ в Донбассе и Новороссии уже привлекла более 500 инвесторов

Закон о создании свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, принятый Государственной Думой в 2023 году, стал одним из ключевых в восьмом созыве, считает председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).