Число россиян с пятью и более кредитами увеличилось

Россияне продолжают активно брать кредиты. Согласно данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро», на конец минувшего года доля заемщиков, у которых пять или еще больше активных кредитов, достигла 8,6%, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.