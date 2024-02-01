Число россиян с пятью и более кредитами увеличилось

Россияне продолжают активно брать кредиты. Согласно данным бюро кредитных историй «Скоринг бюро», на конец минувшего года доля заемщиков, у которых пять или еще больше активных кредитов, достигла 8,6%, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РБК.
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