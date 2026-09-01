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Газета.ру

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HeadHunter: резюме россиян с ИИ-навыками стало втрое больше за три года

HeadHunter: резюме россиян с ИИ-навыками стало втрое больше за три года

Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла 2,8%, выяснили аналитики hh.

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