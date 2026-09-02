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Новости Липецка

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В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы БПЛА

Сирены сработали в 12:46, занятия в школах приостановлены до отбоя тревоги. Ранее утром красный уровень уже объявляли, но отменили через 50 минут.

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