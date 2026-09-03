МИД России заявил о фактической блокаде россиян на Шпицбергене из-за действий Норвегии

Российские организации и граждане, работающие на архипелаге Шпицберген, фактически находятся в состоянии блокады из-за ограничительных мер, введённых Норвегией против России, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации 3 сентября.
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