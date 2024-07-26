Овощной микс на зиму «лето в банке»: потрясающая заготовка без варки и без стерилизации (готовить ну очень просто)

Закатываю на зиму яркий овощной микс «лето в банке»! Готовится проще простого, без варки и без стерилизации! Очень вкусная заготовка! Настолько просто и вкусно, что летом, частенько, делаю такую заготовку просто на поесть! Ну, а зимой, это настоящее чудо! Открываешь баночку и все краски прошедшего лета на столе! К любому мясу или гарниру просто супер! […].