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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Овощной микс на зиму «лето в банке»: потрясающая заготовка без варки и без стерилизации (готовить ну очень просто)

Закатываю на зиму яркий овощной микс «лето в банке»! Готовится проще простого, без варки и без стерилизации! Очень вкусная заготовка! Настолько просто и вкусно, что летом, частенько, делаю такую заготовку просто на поесть! Ну, а зимой, это настоящее чудо! Открываешь баночку и все краски прошедшего лета на столе! К любому мясу или гарниру просто супер! […].

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