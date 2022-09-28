Старт аппарата SpaceX к МКС с россиянкой Кикиной на борту перенесли из-за урагана

Очередной старт аппарата компании из Соединённых Штатов Америки SpaceX к Международной космической станции, в команду которого входит гражданка Российской Федерации Анна Какина, был перенесён в связи с влиянием бушующего в штате Флорида урагана.
Очередной старт аппарата компании из Соединённых Штатов Америки SpaceX к Международной космической станции, в команду которого входит гражданка Российской Федерации Анна Какина, был перенесён в связи с влиянием бушующего в штате Флорида урагана.
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