Флик не вернется в «Баварию»

Ханс-Дитер Флик не будет вновь тренировать мюнхенскую «Баварию». Известный обозреватель и инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что известный тренер Ханс-Дитер Флик не вернется на пост наставника мюнхенской «Баварии».