Флик не вернется в «Баварию»

Ханс-Дитер Флик не будет вновь тренировать мюнхенскую «Баварию». Известный обозреватель и инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что известный тренер Ханс-Дитер Флик не вернется на пост наставника мюнхенской «Баварии».
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