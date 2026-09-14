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Царьград

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Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал выше 100 рублей за литр

Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал выше 100 рублей за литр

Независимые продавцы топлива столкнулись с резким сокращением поставок бензина марок АИ-92 и АИ-95 со стороны «Газпромнефти».

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