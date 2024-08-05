Сорок галактик, запечатленных телескопом «Евклид» / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA Обсерватория «Евклид», которая в июле прошлого года отправилась в космос, во время своей миссии по составлению карты Вселенной, в течение следующих шести лет будет ежедневно отправлять на Землю около 100 гигабайт данных, на которых будут запечатлены сотни тысяч далеких галактик.