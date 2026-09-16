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Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин

Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин

Выборы в России состоятся в соответствии с законом и будут иметь значение для её победы. Об этом 16 сентября заявил президент РФ Владимир Путин .

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