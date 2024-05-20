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Захарова: Страны НАТО получают своих инструкторов с Украины обратно

Захарова: Страны НАТО получают своих инструкторов с Украины обратно

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 20 мая, в своем телеграм-канале прокомментировала слова премьера Эстонии Каи Каллас об инструкторах НАТО на Украине.

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