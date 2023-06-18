Bank of China ограничил для клиентов банков РФ переводы в юанях в ЕС и США

Bank of China с 13 июня ограничил клиентам российских банков переводы в юанях в банки Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США (включая иностранные филиалы банков этих стран), сообщили некоторые банки РФ, в числе которых Юникредит Банк и Акибанк.