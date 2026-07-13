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FCPO

FCPO

FCPO Crude Palm Oil Futures MYX_DLY:FCPO1! FARHANROFFITRADER Looking at the current chart structure, I am monitoring a high-probability Sell Zone around the 4560 area.

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