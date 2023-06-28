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Ты поставил на одну полку руководство страны и этого лысого ублюдка-ну ты и кретин,вот на таких идиотов эта лысая пад...
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Молодцы ребята, очень трогательно, дай бог вам здоровьяи терпения закончить эту операцию как можно быстрее. Всем ж...
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