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  • Федор Родников
    Ты поставил на одну полку руководство страны и этого лысого ублюдка-ну ты и кретин,вот на таких идиотов эта лысая пад...Апти Алаудинов - ...
  • paraskovia ekcuzidi
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  • Сергей Росси
    Как без шойги? Генеральш то тогда куда девать?Будет ли у оборон...

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